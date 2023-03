Anzeige gegen Ex-Fifa-Chef – Verfahren gegen Sepp Blatter wegen Fussball-Museum wird eingestellt Der Weltfussballverband Fifa hatte im Dezember 2020 eine Strafanzeige gegen ihren früheren Präsidenten eingereicht. Das Verfahren im Zusammenhang mit dem Museum wurde nun eingestellt.

In der Strafanzeige ging es um das Fussballmuseum in der Stadt Zürich. (Archivbild) Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wegen des Fussballmuseums in der Stadt Zürich soll das Verfahren gegen den früheren Fifa-Chef Sepp Blatter ohne Anklage eingestellt werden: Dieser zeigt sich in einer ersten Stellungnahme erfreut, aber nicht überrascht.

«Der Fall ist so klar, dass kein anderes Urteil zu erwarten war», heisst es in der schriftlichen Stellungnahme, die Blatter am Dienstag an die Medien verschickte. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte eine «Einstellungs- und Nichtanhandnahmeverfügung» erlassen.

Der Weltfussballverband Fifa hatte im Dezember 2020 eine Strafanzeige gegen ihren früheren Präsidenten eingereicht. Es ging um das Fussballmuseum in der Stadt Zürich und umstrittene Projektkosten in Höhe von 500 Millionen Franken.

