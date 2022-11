Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Verendete Fische und ein Buffet der Häppchen-Völlerei Eine nachgespielte Reportage, eine nächtliche Kurzfilmhäufung und viel Musik nach dem Geschmack von Experimentierfreundinnen: Das sind unsere Highlights der Woche. Kulturredaktion

Ein ganz realer Umweltkrimi: «Reportagen Live on Stage»

Öko-Skandal im Berner Oberland: In der Fischzucht beim Blausee sind Tausende Forellen verendet. Foto: Susanne Keller

Im September 2020 hatten die «Berner Zeitung», das Recherchedesk von Tamedia und die SRF-«Rundschau» aufgedeckt, dass sich im Berner Oberland ein Umweltkrimi abspielt. Nachdem in der Kiesgrube Mitholz giftiger Schotter von der Sanierung des Lötschbergtunnels gelagert worden war, verendeten talabwärts im Blausee Tausende Jungforellen. Wer ist verantwortlich dafür? Baubranche, Politik und die Betreiber der Forellenzucht tragen seither juristische Kämpfe aus. In seiner aktuellen Ausgabe rollt das Magazin «Reportagen» die Causa Blausee nochmals auf. Und im Format «Reportagen Live on Stage» wird sie nun auch szenisch präsentiert – mit Chefredaktor Daniel Puntas Bernet, dem Geologen Walter Wildi sowie den Schauspielern Jonathan Loosli und Claudius Körber. (reg)