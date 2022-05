Gewitter im Berner Oberland – Vereinzelte Sturmschäden Umgestürzte Bäume, eine überlaufende Simme und ein beschädigter Bootssteg sind die Spuren des heftigen Gewitters vom Sonntagabend. Bruno Petroni

Von Westen naht eine Gewitterfront. Im Hintergrund der Niesen, davor Interlaken und der Brienzersee. Foto: Bruno Petroni

Auf den bisher wärmsten Tag des Jahres mit Temperaturen bis zu 28 Grad folgten am Sonntagabend zum Teil heftige Gewitter. So wurde die Region Zweisimmen von Hagelschauern und starkem Regen heimgesucht. Wie Augenzeugen gegenüber 20Minuten berichten, soll die Simme an drei Orten über die Ufer getreten sein und den Einsatz der örtlichen Feuerwehr erfordert haben. Auch in der Innerschweiz, dem Wallis und Graubünden kam es gebietweise zu Gewittern.