HV Frauenverein Steffisburg – Vereinstätigkeit war eingeschränkt Der Corona-Lockdown wirkte sich auch auf die Arbeit und das Angebot des Frauenvereins Steffisburg aus.

Der Frauenverein Steffisburg verleiht normalerweise auch Spielzeug. Aufgrund der Corona-Pandemie war diese Tätigkeit stark eingeschränkt. Themenbild: Archiv

«Der Corona-Lockdown schränkte die Tätigkeiten des Frauenvereins sehr ein», schreibt der Frauenverein Steffisburg in einer Mitteilung zur Hauptversammlung. «Kinder wie Erwachsene kamen während dieser Zeit nicht mehr in den Genuss der wichtigen Angebote wie Aufgabenhilfe, des «Gstaltisch», Ausleihe von Spielzeugen, des günstigen Einkaufs in der Brockenstube oder der willkommenen Besuche in Altersheimen.»

Das Fehlen dieser wertvollen Einrichtungen habe für die jüngeren und älteren Menschen einen wesentlichen Einschnitt bedeutet.

Neue Mitglieder und solide Finanzen

Erfreut habe Präsidentin Lotty Zwygart aber vermelden können, dass fünf junge Frauen neu in den Verein eingetreten seien. Und auch der frei gewordene Sitz im Vorstand konnte besetzt werden. Nadia Balmer ist neu für die Seniorenbesuche verantwortlich.

Der Frauenverein stehe finanziell solide da. Die Jahresrechnung schloss besser als geplant ab. Die Versammlung folgte dem Antrag des Vorstands, ausserordentlichen Zeiten auch ausserordentliche Taten folgen zu lassen, und bewilligte zusätzliche Spenden von 10’000 Franken. Diese sollen an regionale Institutionen gehen. Das vielseitige Wirken des Frauenvereins für und mit den Menschen sei «unschätzbar; ganz besonders in speziellen Zeiten», wie die Verantwortlichen festhalten.

pd/sgg