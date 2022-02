Thun vor 150 Jahren – Vereinigtes Familiengut kaufte Holzmätteli für 30’000 Franken Um Thun als Fremdenort attraktiver zu machen, erwarb die aus der Seygemeinde hervorgegangene Baugesellschaft 1872 das Holzmätteli. Manuel Berger

Das Holzmätteli, auf der rechtsufrigen Seite des Aareausflusses, war vor 150 Jahren noch gänzlich unbebaut. Karte: Geoportal Kanton Bern, Siegfriedkarte um 1880

«Letzten Montag hat die Seygemeinde ihre Umwandlung in eine Aktien-Baugesellschaft zur Hebung von Thun als Fremdenort ohne erhebliche Opposition genehmigt.» Dies teilte das «Thuner Blatt» am 17. Februar 1872 mit. Einem besonderen Ausschuss seien Vollmachten betreffend Erwerb des Holzmätteli bei der Bächimatt erteilt worden. Keine zwei Wochen später, genauer am 28. Februar 1872, war dann bereits folgende Meldung zu lesen: «Bei der letzten Montag abgehaltenen Steigerung über das Holzmätteli hat die Baugesellschaft der hiesigen Seygemeinde für das Grundstück Fr. 30’000 geboten. Ein anderes Gebot wurde von keiner Seite gemacht.»