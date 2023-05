War der Abbruch illegal? – Verein zeigte Gemeinde Spiez wegen fehlender Brücke an Für den Deltapark-Bau in Gwatt wurde eine alte Holzbrücke auf dem öffentlichen Uferweg entfernt. Nach langen Jahren und einer aufsichtsrechtlichen Beschwerde tut sich nun etwas. Jürg Spielmann

Nur noch das Widerlager der ehemaligen Brücke über den Kanal, die heutige Lagunenzufahrt zu den Seevillen, ist zu sehen (Bildmitte). Foto: Jürg Spielmann

«Unglücklich und unzufrieden.» So liess Daniel Brügger eine Antwort des Spiezer Gemeinderats zurück. Der Parlamentarier der Grünen hatte in einer einfachen Anfrage wissen wollen, bis wann die fehlende Fussgängerbrücke auf dem Uferweg beim Deltapark in Gwatt wieder errichtet wird. Der Gemeinderat hatte darauf keine Antwort.