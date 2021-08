Alte Idee für die Schütz – Verein will Markthalle vor der Reitschule Hüseyin Matur und Jan Mezger lancieren eine ältere Idee neu: Sie möchten eine Markthalle auf der Berner Schützenmatte bauen. Claudia Salzmann

Eine alte Idee neu lanciert: Hüseyin Matur (l.) und Jan Mezger wollen auf der Schütz eine neue Markthalle bauen. Foto: Adrian Moser

Schon der verstorbene Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät sinnierte vor Jahren darüber, dass doch eine Markthalle auf der Schützenmatte gebaut werden könnte. Nun haben zwei Männer die Idee im «Bund» neu aufleben lassen und skizzieren den Markt wie der Mercat de la Boqueria in Barcelona oder die Markthalle in Berlin. Die Halle soll dereinst eine zweistöckige Glaskonstruktion sein, in der lokale Verkäufer ihre Ware auf 2000 und 3000 Quadratmetern feilbieten. Sie rechnen laut «Bund» für das neue Projekt mit 15 Millionen Franken.

Die Köpfe dahinter sind Hüseyin Matur (Ex-Fischerstübli und Marzili Movie) und Jan Mezger (Silly Asses). Letzterer sprach von einer neuen Markthalle schon vor drei Jahren im Propeller-Keller und gründete damals mit zehn Interessierten einen Verein, zwei Monate später hätten sie sich eine Absichtserklärung eines Investors gewünscht. Diesen haben sie aber auch heute noch nicht, und überhaupt scheint sich seither beim Verein nicht viel getan zu haben.