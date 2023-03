Seerettung auf dem Thunersee – Verein sucht Retterinnen und Retter für Notfälle Mit einer Marketingoffensive sucht der Verein Seerettung Thunersee (VST) neue Mitglieder und Retterinnen und Retter. Marco Zysset

Dieses Archivbild zeigt die Rettung eines Gleitschirmpiloten aus dem Thunersee. Foto: Bruno Petroni

25 Retterinnen und Retter sind aktiv bei der Seerettung Thunersee dabei. Ihr Arbeitgeber ist der Verein Seerettung Thunersee, der am Donnerstag im Neuhaus in Unterseen seine Hauptversammlung abhielt. Er hat aktuell 162 Mitglieder, zehn davon sind Gemeinden. «Die Verankerung rund um den See ist das Wichtigste für uns», sagte Vereinspräsident Christoph Joder vor den 37 anwesenden Mitgliedern.