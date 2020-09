Kein Spiezer Seenachfest 2021 – Verein Seenachfest legt Denkpause ein 2021 wird kein Spiezer Seenachtsfest das Berner Oberland erfreuen. Der Verein macht organisatorische Gründe geltend und legt eine Denkpause ein: «Es fehlen die personellen und finanziellen Ressourcen.» UPDATE FOLGT

Feuerwerk am Seenachtsfest vom 29. Juli 2019. 2021 findet keines statt. Foto: PD

Die 46. Ausgabe des Seenachtsfest am 29. Juli 2019 ging als Besonderes in die Geschichte ein. Es herrschte eine schöne Stimmung, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Die Konzerte, der Fest- und Gastrobetrieb sowie das Feuerwerk und die Patrouille Suisse kamen bei den Besuchenden sehr gut an. Die Rückmeldungen zum Fest seitens Besucher und Partner waren positiv und es gab keine nennenswerten Zwischenfälle.