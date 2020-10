Theater Schönau Thun – Verein sagt Produktion ab Der Vorstand des Thuner Theaters Schönau hat beschlossen, seine diesjährige Produktion wegen der Covid-19-Pandemie abzusagen. pd

Probe des Schönau-Theaterensembles 2018 in der Expo-Halle in Thun. Die diesjährige Produktion ist vom Theaterverein abgesagt worden. Foto: Patric Spahni

«Obwohl die Vorbereitungsarbeiten in allen Bereichen bereits in vollem Gang sind und die Proben laufen, sieht sich der Verein ausserstande, die Produktion mit den geltenden Vorgaben für Veranstaltungen in Einklang zu bringen», teilt der Theaterverein Schönau am Dienstagnachmittag mit.

Der Vorstand habe bereits im Juli beschlossen, dass die Produktion nur dann auf die Bühne komme, wenn ohne Auflagen gespielt werden und das Publikum in der gewohnten Art kulinarisch verwöhnt werden könne. Trotzdem seien die Vorbereitungen auf die neue Saison «mit grossem Elan» an die Hand genommen worden.

Nur aus Freude Theater spielen

Nun müsse der Vorstand seine Fans und Gönner informieren, dass die Produktion abgesagt werden müsse. «Weil wir ‹nur› aus Freude Theater spielen und nicht, weil wir damit Geld verdienen müssen, lassen wir es dieses Jahr bleiben, auch wenn unser Herz dabei blutet», lässt sich Vereinspräsident Christoph Stucki in der Medienmitteilung zitieren. Die Produktion wird auf nächstes Jahr verschoben.

Das Theater Schönau hat 2018 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und 2019 eine Pause eingelegt.