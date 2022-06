Thuner Verein für Jugendliche – Verein Jurep 2.0 arbeitet an neuer Strategie An der Hauptversammlung des Vereins Jurep 2.0 informierte die Geschäftsleitung über die laufende Umsetzung eines neuen Webauftrittes. Alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.

Der Verein Jurep 2.0 will die Medienkompetenz junger Menschen frühzeitig fördern. Themenbild: AFP

An der Hauptversammlung vom 28. Juni 2022 im Restaurant Schüür in Steffisburg blickte der Verein Jurep 2.0 auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

So führte der Verein, der die Medienkompetenz junger Menschen frühzeitig fördern und die Jugendlichen dazu animieren will, nicht nur sich selber in den täglichen Nachrichtenstrom einzubringen, sondern diesen auch kritisch zu hinterfragen, auch im vergangenen Jahr regelmässig Projektwochen durch. Diese fanden 2021 im Oberstufenzentrum Schönau in Steffisburg und am Schulzentrum Längenstein in Spiez statt.

Daneben unterrichtete Jurep2 .0 im Juli 2021 während zweier Wochen in seinem jährlichen Sommerprojekt im Rahmen des Thuner Ferienpasses weitere Jugendliche. 2022 führte Jurep 2.0 bereits Projektwochen in Steffisburg, Thun und in Konolfingen durch, wobei Letztere erstmals nicht innerhalb einer Woche, sondern in Modulen über mehrere Wochen unterrichtet wurde.

Die Co-Geschäftsleiter Seraphin Bunke und Lukas Boss erläuterten die laufende Neuausrichtung des Vereins, die einen neuen Internetauftritt, eine neue Form der Vereinsmitgliedschaft und mehr Präsenz in den sozialen Medien beinhaltet. An einem Strategie-Meeting im Februar 2022 entschied der Vorstand, dass Jurep 2.0 dereinst eine News-Plattform von Jugendlichen für Jugendliche werden wird. Die ausgebildeten Jugendreporterinnen und -reporter werden in den Aufbau dieser Plattform eingebunden.

Rechnung im Plus

In der Jahresrechnung 2021 schreibt der Verein einen Gewinn von rund 1000 Franken. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Es sind dies Marco Zysset (Kopräsidium), Alain Portmann (Kopräsidium), Ueli Gnägi (Finanzen/Personal), Marc Hüppi (Kooperationen), Jael Berger (Administration), Janine Zürcher (Kommunikation/Medien), Konrad E. Moser (Beisitz) und Peter Glauser (Beisitz).

PD

