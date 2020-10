FC Langenthal spielt Remis – Verdienter Punktgewinn gegen Delsberg Der FC Langenthal hat nach einem frühen Rückstand gegen das Team aus dem Kanton Jura ein 1:1-Remis erreicht. Roland Jungi

Martin Valovcan (rechts) erzielte den einzigen Treffer für Langenthal. Archivbild: Marcel Bieri

Die Partie hatte noch gar nicht richtig begonnen, als Aurelio Currenti Delsberg in der zweiten Spielminute auf der Langenthaler Rankmatte in Führung schoss. Die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber hatte Ardi Selmani in der 11. Minute. Dessen Schuss machte Torhüter Salaj mühelos unschädlich. Die Begegnung wurde stets besser, auch der FCL war nun im Spiel.

Noch besassen die Gäste jedoch qualitativ bessere Torchancen. Pech hatte für die Oberaargauer Oliver Jonjic in der 19. Minute, Goalie Salaj behändigte reaktionsschnell seinen Schuss. Die Jurassier störten auch die Kreise von Goalgetter Labinot Aziri wirkungsvoll. Dieser traf nur zwei Zeigerumdrehungen später aus vollem Lauf nur den Pfosten, blieb aber diesmal ohne Torerfolg.

Langenthal nach der Pause überlegen

Zu Beginn von Durchgang zwei setzte der Delsberger Frédéric Tosato mit zwei guten Möglichkeiten die ersten Akzente. In der 54. Minute fiel dann der Ausgleich für Langenthal durch einen platzierten unhaltbaren Flachschuss von Martin Valovcan.

Ab diesem Zeitpunkt prägten die Langenthaler die Szenerie auf dem neuen im Stadion Rankmatte verlegten Kunstrasen. Knapp zwanzig Minuten vor dem regulären Ende scheiterte Valovcan an Goalie Salaj. Dieser wehrte nur wenig später einen platzierten Freistoss von Nils Wernli ab. In der wäre Jonjic mit einem Freistoss beinahe erfolgreich gewesen. Mit einem «Big-Save» rettete Keeper Salaj den Jurassiern den Punkt.