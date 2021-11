Löhne im Vergleich – Verdient das Schweizer Pflegepersonal wirklich zu wenig? Die Einstiegssaläre sind teilweise höher als auf der Bank, Weiterbildung lohnt sich nur mässig – und drei weitere Erkenntnisse zu den Löhnen der Pflegenden. Markus Brotschi , Luca De Carli

Sie fordern mehr Lohn und mehr Zeit – aber ist die Forderung auch berechtigt? Pflegepersonal demonstriert am letzten Samstag in Bern für ein Ja zur Pflegeinitiative. Foto: Anthony Anex (Keystone)

10 Prozent mehr Lohn und eine 36-Stunden-Woche – und das so lange, bis der Mangel an Pflegepersonal in der Schweiz behoben ist: Vor einigen Tagen hat die Gewerkschaft VPOD an einer Kundgebung in Zürich deutlich gemacht, was sie unter besseren Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal versteht. Es handelt sich dabei um eine der Kernforderungen der Pflegeinitiative, über die wir Ende Monat abstimmen.