Mord von Mett 1999 – Verdächtiger muss in U-Haft bleiben Ein Mann, der verdächtigt wird, 1999 an einem Raubüberfall auf eine jenische Familie und am Mord eines Sohnes beteiligt gewesen zu sein, muss in U-Haft bleiben.

Der Morde geschah an dern Lindenhofstrasse in Biel-Mett: Anstelle des Hauses der Familie steht nun eine braune Holzbaracke. Foto: Simone Lippuner

Er soll am Überfall auf eine jenische Familie und dem brutalen Mord eines Sohnes vor 22 Jahren in Biel-Mett beteiligt gewesen sein: Seit vergangenem Januar ist der verdächtige Mann durch die Berner Justiz inhaftiert. Das Bundesgericht bestätigte seine Untersuchungshaft bis am 11. Oktober.

Die Ereignisse gehen auf die Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1999 zurück. Eine Gruppe von bewaffneten Männern überfiel die Familie an ihrem Wohnort in Biel. Das Ehepaar und ihr jüngster Sohn wurden von den Tätern unter Waffengewalt gefesselt und geknebelt.

Als die beiden älteren Brüder nach Hause kamen, feuerten die Täter durch ein Fenster mehrere Schüsse ab. Dabei erlitt der eine der beiden Brüder, ein 22-Jähriger, tödliche Verletzungen. Die Täter ergriffen danach die Flucht mit einem im Kanton Solothurn immatrikulierten VW und nahmen eine Maschinenpistole der Marke UZI sowie Schmuckstücke mit.

Bereits 2015 identifiziert

Der Fall blieb lange Zeit ungelöst. Gemäss den Ermittlungen soll dem Mord ein illegaler Waffenhandel zwischen den beiden Brüdern und damaligen Aktivisten der Befreiungsarmee Kosovos UCK zugrunde liegen.

2015 wurde ein Mann aufgrund seiner DNA im Rahmen eines andern Falls identifiziert, wie das Bundesgericht in seinem am Mittwoch veröffentlichten Urteil schreibt.

Die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eröffnete ein Strafverfahren wegen Mordes gegen den Mann. Am 12. Januar 2021 konnte der Verdächtige festgenommen werden. Seither wurde seine Untersuchungshaft alle drei Monate um weitere drei Monate verlängert, letztmals bis zum 11. Oktober.

Teilweise verjährt

Der Mann reichte beim Bundesgericht dagegen Berufung ein. Dieses erinnerte daran, dass die Vorfälle, also die Geiselnahme und der Mord, 22 Jahre zurückliegen. Nach dieser Frist berücksichtige ein Strafverfahren nur Delikte, die mit lebenslänglicher Haft bestraft werden, für die eine Verjährungsfrist von 30 Jahren gelte. Im vorliegenden Fall werde daher ausschliesslich Mord berücksichtigt.

Das Bundesgericht hielt fest, der Mann sei am 31. August 1999 in dem VW kontrolliert worden. Ausser ungenauen Personenbeschreibungen durch die Opfer sei dies das einzige Element gewesen, das ihn mit dem Fall in Verbindung brachte, bis zur Übereinstimmung seiner DNA mit den Spuren die auf einem Selbstklebeband gefunden wurde, mit dem die Familien in Biel gefesselt worden war.

Seither konnte die Kriminalpolizei dank neuer Technik dem Beschwerdeführer eine weitere am damaligen Tatort sichergestellte DNA-Spur auf einem Kleidungsstück zuordnen.

Die beiden DNA-Hits vermögen laut dem Bundesgericht einen dringenden Verdacht begründen, dass der Beschwerdeführer an der Geiselnahme beteiligt war. Diese sei allerdings verjährt. Zu prüfen sei daher, ob auch ein ausreichender Verdacht für Mord bestehe.

Der Mann hatte ausgesagt, sich 1999 aktiv Hilfsgüter für die Opfer des Kosovo-Krieges gesammelt zu haben. Zudem verfügen die Ermittler über Elemente, die darauf hinweisen, dass die Täter mit den beiden Brüdern wegen eines Waffenschmuggels in Konflikt waren.

Gesuch abgelehnt

Der Tathergang lasse den vorläufigen Schluss zu, schreiben die Bundesrichter, dass die Täterschaft am 24. Juni 1999 von Anfang an den gemeinsamen Entschluss gefasst hatte, die beiden älteren Söhne der Opferfamilie an deren Wohnort hinzurichten.

Die Täter hätten nicht nur die übrigen Familienmitglieder als Geiseln genommen, sondern sie auch nach dem Verbleib der beiden älteren Söhne gefragt und über eine Stunde deren Heimkehr abgewartet, um dann offenbar unverzüglich auf sie zu schiessen. Die Täter haben laut Bundesgericht bei der Geiselnahme offen Waffen getragen. Deren Verwendung sei offenbar abgesprochen gewesen. Damit erscheine es als wenig realitätsnah, dass der Beschwerdeführer dies nicht wusste.

Aus Sicht des Bundesgericht verfügte das Berner Obergericht über ausreichende Elemente, um den Beschwerdeführer als Mittäter des Mordes zu verdächtigen. Das Ersuchen auf Freilassung wurde daher abgelehnt.

Dagegen kamen die Bundesrichter einem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht nach, mit der Veröffentlichung des bundesgerichtlichen Urteils vorerst zu warten, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Denn einige Aspekte seien bereits in verschiedenen Medien veröffentlicht worden. (Urteil 1B_459/2021 vom 15. September 2021)

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.