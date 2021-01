Tötungsdelikt in Lengnau – Verdächtiger bleibt in U-Haft Ein Mann, der im vergangenen Herbst festgenommen wurde, wird der vorsätzlichen Tötung verdächtigt. Er befindet sich noch immer in Untersuchungshaft. Johannes Reichen

Foto: zvg

Am 11. November des letzten Jahres wurde in einer Wohnung in Lengnau ein lebloser Mann entdeckt. Einen Tag später nahm die Kantonspolizei Bern in Biel einen Mann fest. Bei seiner Anhaltung war er mit einem Messer bewaffnet und wurde durch Schüsse der Polizei verletzt.

Bei diesem Mann handelt es sich um den Besitzer der Wohnung in Lengnau – und um den mutmasslichen Täter. Das geht aus einem Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern hervor. Der Mann hatte Beschwerde erhoben, weil das Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland die Untersuchungshaft am 4. Dezember um fünf Monate verlängert hatte.