Fahrerflucht in Thun – Verdächtiger Autolenker angehalten Am Donnerstagabend ist ein Autolenker in Thun vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurz darauf wurde ein Mann angehalten.

Ein Autolenker flüchtete vor einer Verkehrskontrolle (Symbolbild). Foto: PD

Am späten Donnerstagabend, 20. Mai, führte die Kantonspolizei Bern auf der Allmendstrasse in Thun eine Verkehrskontrolle durch. Kurz nach 22.40 Uhr beobachtete eine Patrouille ein Auto, welches von der Alpenbrücke her links auf die Allmendstrasse in Richtung Thuner Innenstadt abbog. Kurz nach dem Abbiegen, noch vor der Kontrollstelle, wendete das Auto abrupt, missachtete ein Rotlicht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der General-Wille-Strasse in Richtung Thun-Neufeld davon.

Die Patrouille folgte dem dunklen Fahrzeug mit Blaulicht über die General-Wille-Strasse in die Burgerstrasse, dann in die Pestalozzistrasse bis zur Verzweigung Mattenstrasse. Dort bog das Auto rechts auf die Mattenstrasse ab und entkam seinen Verfolgern: Die Einsatzkräfte verloren das Auto aus dem Blick.

Kurze Zeit später sichtete die Polizei beim Strandbad jedoch ein auf das Signalement passendes Fahrzeug. Der Autolenker wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Der 25-Jährige wird verdächtigt, sich zuvor der Kontrolle entzogen zu haben.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen, es werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zur lenkenden Person, zu dessen Fahrweise oder zum dunklen Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

pd

