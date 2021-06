Anwohnerprotest in Zäziwil – Verbund will neue Wasserfassung in heiklem Gebiet Der Wasserverbund Kiesental will eine neue Grundwasserfassung. Anwohner wehren sich dagegen, weil zu viele Fungizide im Wasser sind. Doch das Ganze hat einen Haken. Benjamin Lauener

In dieser Ebene soll eine 12 Meter hohe Grundwasserfassung gebaut werden. Das passt nicht allen. Foto: Susanne Keller

Der Weg vom Bahnhof Zäziwil Richtung Brunnmatt führt über eine Brücke. Unter dieser Brücke treffen sich der Zäzibach und die Kiesen. Während der Zäzibach an dieser Brücke endet, fliesst die Kiesen weiter, bis sie in die Aare mündet. Was man nicht sieht: Im Untergrund fliesst noch mehr Wasser, viel mehr. Mittlerweile befasst sich das Berner Verwaltungsgericht mit dem Grundwasser unter Zäziwil. Das kam so.

Begonnen hat alles im Mai 2019. Der Wasserverbund Kiesental (Waki) beantragte beim Kanton Bern eine Konzession, um im Gebiet Gmeis Grundwasser zu fördern. Der Wasserverbund versorgt zehn Gemeinden vollständig und eine teilweise mit Trink- und Brauchwasser; insgesamt knapp 13’000 Personen. Geplant war, eine bereits bestehende Quellwasserfassung, die der Nestlé gehört, durch eine Grundwasserfassung zu ersetzen.