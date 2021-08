Spiel des Jahres 2021 – Verbrecherjagd im Wimmelbild «Micro Macro: Crime City» ist eigentlich eher ein Suchrätsel als ein Spiel. Spass macht es alleweil. Für grössere Gruppen gibt es aber geeignetere Neuheiten. Bernhard Zaugg

«Micro Macro: Crime City» (Spiel des Jahres)

«Micro Macro: Crime City» besteht nur aus einem grossen Stadtplan mit vielen Strassenszenen aller Art und einem Stapel Spielkarten. Diese liefern Aufgaben, für die dieses Wimmelbild abgesucht werden muss. Darauf entdeckt man ganze Handlungsketten in unterschiedlichen Phasen. An einem Ort hat der Mann noch seinen Zylinder, an einem anderen nicht mehr. Dazwischen ist also offensichtlich etwas passiert. Nur was? Das gilt es herauszufinden.

Mehr ist nicht dabei beim Spiel, weshalb man sofort loslegen kann. Am Anfang sind die Aufgaben noch einfach, später wird es schwieriger. Details werden immer wichtiger. Schade nur, dass maximal zwei bis drei Personen den Stadtplan vernünftig untersuchen können. Zudem wird das Spiel reizlos, wenn die Lösungen alle bekannt sind. Bis dahin vergeht aber eine sehr unterhaltsame Zeit. Diese hat offenbar ausgereicht, um die «Spiel des Jahres»-Jury zu überzeugen.