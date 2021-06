Mordfall Boppelsen – Verbrecher-Trio hofft auf mildere Bestrafung Die grausamen Taten eines Ehepaars und seines Kollegen werden neu beurteilt. Weder die Beschuldigten noch die Staatsanwältin sind mit dem erstinstanzlichen Urteil einverstanden. Am Dienstag beginnt am Obergericht die Verhandlung. Flavio Zwahlen

Als das Bezirksgericht Bülach Thomas K. im September 2019 zu den Tötungen befragte, fand er plötzlich keine Worte mehr. Illustration: Robert Honegger

Es ist eines der grausamsten Verbrechen in der jüngsten Schweizer Kriminalgeschichte. Drei Schweizer – ein Ehepaar und dessen Kollege – entführen im Zürcher Unterland einen 36-jährigen Lastwagenchauffeur, fahren mit ihm quer durch die Schweiz und töten ihn danach auf äusserst brutale Weise an ihrem Wohnort in Utzigen BE. Die Leiche wird später am Waldrand in Boppelsen ZH gefunden – weshalb der Fall in den Medien auch als Mordfall Boppelsen bezeichnet wird. Fünf Wochen zuvor wurde im Haus des Ehepaars bereits ein 25-jähriger Serbe aus Bern ermordet und im Garten verscharrt.