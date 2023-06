Beste Schwinger der Geschichte – Verbissen, unschlagbar, bärenstark – nur drei Legenden übertrumpfen Stucki Der abtretende Schwingerkönig hat den Nationalsport geprägt wie nur wenige andere. Unser Ranking von A wie Abderhalden bis S wie Stucki. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Ein Grosser sagt Adieu: Christian Stucki hat alles gewonnen, was es im Schwingen zu gewinnen gibt. Nun zieht er sich in den Ruhestand zurück. Foto: Christian Pfander

Jörg Abderhalden

Wenn er antrat, dann gewann er auch. Jedenfalls fast immer. Bezüglich Erfolge ist Jörg Abderhalden im Sägemehl unerreicht – und wird es wohl auch auf Jahrzehnte hinaus bleiben. 1998, 2004 und 2007 wurde der Toggenburger Schwingerkönig, er siegte auch am Unspunnen- und am Kilchberger Schwinget, triumphierte an 51 Kranzfesten. Abderhalden war der Konkurrenz technisch überlegen, verletzungsbedingte Pausen sowie der Rücktritt mit bereits 31 verhinderten, dass er noch mehr Rekorde brach.