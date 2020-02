Neue Spiezer GGR-Präsidentin – «Verantwortung für die Fussspuren, die ich hinterlasse» Am Montag präsidiert Marianne Hayoz zum ersten Mal den GGR. Was bewegt die SP-Frau? Was fasziniert sie an Spiez und wovon träumt sie? Guido Lauper

GGR-Präsidentin Marianne Hayoz an einem ihrer Lieblingsorte: Beim Bahnhof mit Blick auf die Bucht, das Schloss und den Rebberg. Foto: Guido Lauper

Die Bahnhofnähe gefällt Marianne Hayoz in dreifacher Hinsicht: Der Blick auf das Trio Rebberg, Schlossanlage und Bucht, die von der Gemeinde in Auftrag gegebene Testplanung in unmittelbarer Nähe und der Bahnhof als Ausgangspunkt für nachhaltiges Reisen in alle Himmelsrichtungen.