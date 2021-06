Theater-Hoffnung Roger Vontobel – «Veränderung ist geil» Wer ist dieser neue Berner Schauspielchef, von dem alle so schwärmen? Roger Vontobel ist ein Überflieger mit dem einen oder anderen Looping in der Karriere. Michael Feller

Roger Vontobel soll die sichere Bank sein bei den Bühnen Bern. Aber er liebt das Wagnis. Foto: pd

Alles war aufgegleist für eine grosse Karriere – als Eishockey-Profi. In den 90er-Jahren spielte ein gewisser Roger Vontobel in den Jugendteams des ZSC, des Zürcher Schlittschuhclubs, und in der U-16-Nationalmannschaft. Auf die neue Saison hin übernimmt dieses einstige Eishockeytalent die Schauspielsparte der Bühnen Bern, wie Konzert Theater Bern neuerdings heisst. Als Hoffnungsträger, der tolles Theater verspricht.

Das Treffen, das ein paar Tage vor der Präsentation der neuen Spielzeit stattfindet, beginnt mit einem Spurt und wird auch so enden. Roger Vontobel kommt von einer Besprechung, die etwas länger gedauert hat, und holt auf der Nägeligasse ein paar Sekunden auf. Kein Wunder, wie sich gleich zeigen wird. Er redet so, wie er Theater machen will: Er vergisst alles um sich herum, bisweilen auch die Zeit.