Schön, dass Sie bei uns sind und mitlesen, was sich heute im Letzigrund zwischen den Grasshoppers und dem FC Sion abspielt. Natürlich ist das nicht die feinste Affiche der Super League, zu weit unten in der Tabelle sind die Teams platziert. Aber: Während an der Spitze alles klar ist und der FC Zürich auch als Meister nicht mit dem Siegen aufhört, geht es zwischen diesen beiden Teams wenigstens noch um etwas: GC und Sion spielen darum, die Barrage zu vermeiden.

Wenn die Grasshoppers heute gewinnen und der FC Luzern später am Nachmittag gegen Servette verliert, sind die Zürcher wegen des besseren Torverhältnisses praktisch sorgenfrei. Die Barrage werden dann andere bestreiten. Zum Beispiel eben der FC Sion.