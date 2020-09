Gemeinderat Schwarzenburg – Vera Diener verzichtet auf das Amt Aus gesundheitlichen Gründen kann die junge SP-Frau ihre Wahl nicht annehmen. Wer den Sitz im Gemeinderat stattdessen übernimmt, ist unklar. Sheila Matti

2019 rückte Vera Diener in den Gemeinderat von Schwarzenburg nach. Foto: Adrian Moser

Die Gemeinderatswahl in Schwarzenburg ist noch keine Woche her, und schon stehen die nächsten Neuigkeiten an: Vera Diener verzichtet auf ihren Sitz.