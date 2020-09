Ausflugstipp in der Region – Véloroute du soleil Die Herbst-Velotour im Gantrischgebiet von Riffenmatt nach Ottenleuebad macht die Beine schwer und das Herz leicht. Sonnenschein ist garantiert. Wenn nicht von aussen, dann sicher von innen. Jürg Steiner

Nur vor dem Rad auf den Asphalt starren bringt es hier überhaupt nicht: Augenkino in einer steilen Rampe kurz vor Ottenleuebad. Foto: jsz

Das Glück des Velofahrens ist ein philosophisches Paradox: Fährt man schweisstriefend und mit brennenden Oberschenkeln eine Strasse hoch, wünscht man sich nichts sehnlicher, als möglichst schnell anzukommen. Ist man endlich am Ziel, schwirren die Gedanken sehr rasch zur Frage ab, was man als Nächstes in Angriff nehmen könnte.