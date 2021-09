Verkehrsunfall in Biel – Velolenker im Kreisel angefahren und schwer verletzt Am Dienstag­vormittag sind am Brühlplatz in Biel ein Auto und ein Velofahrer zusammen­gestossen. Die Polizei ermittelt.

Kurz vor 9.10 Uhr hat sich in Biel ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sind im Kreisverkehr am Brühlplatz ein Auto und ein Velofahrer kollidiert. Ersterer wollte aus dem Kreisel in den Radiusweg einbiegen, während das Zweirad von der Madretschstrasse her in den Kreisverkehr einfuhr.

Infolge der Kollision kam der Velolenker zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Mit einer Ambulanz musste er ins Spital transportiert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

mb

