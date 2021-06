Thun – Velolenker bei Sturz verletzt Am Mittwochmittag ist in Thun ein Velofahrer gestürzt. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden. Zur Klärung werden Zeugen gesucht. Barbara Schluchter-Donski

Ein Radfahrer kam am Mittwochmittag in Thun zu Fall und verletzte sich dabei. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Foto: PD

Die Meldung, dass sich an der Bernstrasse in Thun eben ein Unfall ereignet habe, wobei ein Velofahrer verletzt worden sei, ging am Mittwoch kurz nach 12.10 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Aktuellen Kenntnissen zufolge fuhr der Velolenker auf der Bernstrasse stadteinwärts, als er auf Höhe der Hausnummer 4 aus noch zu klärenden Gründen stürzte.

War ein Auto mit im Spiel?

Der 49-Jährige wurde verletzt und von Ersthelfern betreut. In der Folge wurde er von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Gemäss ersten Aussagen sei der Velofahrer kurz vor dem Sturz von einem Auto überholt worden, wobei es mutmasslich zu einer Streifkollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden, dunklen Kombi gekommen sein soll.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, zum erwähnten dunklen Kombi oder dessen lenkenden Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

