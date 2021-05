Unfall in Biel – Velolenker bei Kollision mit Fussgänger schwer verletzt Bei einem Zusammenprall mit einem Fussgänger hat sich am Mittwoch in Biel ein Velofahrer schwer verletzt.

Kurz nach 12 Uhr wollte ein Fussgänger am Mittwochmittag auf Höhe eines Fussgängerstreifens an der Kreuzung Bärenplatz / Poststrasse in Biel die Strasse überqueren, als es aus ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Velolenker kam, welcher vom Bärenplatz herkommend auf der Poststrasse fuhr. Der Velolenker stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Poststrasse kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde danach wechselseitig geführt, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag in einem Communiqué berichtet.

chh/pd

