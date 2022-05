Veloparknot in Bern – Veloleichen – ab nach Afrika Schrottvelos verstopfen die raren Abstellplätze. Nun sammelt die Hilfsorganisation Velafrica sie im Auftrag von Hausverwaltungen ein. Lina Stalder

Die Hilfsorganisation Velafrica sammelt schweizweit jährlich 40’000 ausgediente Velos für Afrika – unter anderem von privaten Abstellplätzen. Foto: Nicole Philipp

In Bern wird so fleissig Velo gefahren wie noch nie. Derzeit sind in der Stadt rund 55 Prozent mehr Zweiräder unterwegs als noch 2014. Zu einem grossen Teil ist dieser Veloaufschwung wohl auf die verbesserte Infrastruktur in der Stadt zurückzuführen.

Frühlingsputz für den guten Zweck

Bei Eigentums- und Mietwohnungen kommt es vielerorts zu Platzproblemen auf den geteilten Veloabstellplätzen. Vor allem jetzt im Frühling. Deshalb geht es unbenutzten Velos nun an den Kragen: Hauseigentümerverband, Mieterinnen- und Mieterverband und Pro Velo Bern spannen in bemerkenswerter Einigkeit zusammen und entrümpeln in einer Aktion private Abstellplätze. Zuständig für das Einsammeln der Fahrräder ist Velafrica, eine Hilfsorganisation, die ausgediente Velos in der Schweiz wieder fahrtüchtig macht und nach Afrika schickt.