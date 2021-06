Kollision mit Auto – Velofahrerin wird bei Unfall in Bern verletzt Am Montag ist in Bern eine Velofahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Es kam im Bereich Monbijoustrasse/Seftigenstrasse zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagmorgen ist eine Velofahrerin bei einem Unfall bei der Verzweigung Seftigenstrasse/Monbijoustrasse in Bern verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war die Frau kurz vor 9.30 Uhr auf dem Fahrrad von der Seftigenstrasse in Richtung Bümpliz unterwegs gewesen, während gleichzeitig ein Auto von der Monbijoustrasse in Richtung Wabern fuhr.

Bei der Kreuzung der beiden Strassen kollidierten Velo und Auto miteinander. Die Velolenkerin stürzte und wurde verletzt. Sie wurde durch ein Ambulanzteam vor Ort medizinisch erstversorgt und schliesslich ins Spital gefahren.

Während der Unfallarbeiten musste der Verkehr auf dem betreffenden Strassenabschnitt während rund eineinhalb Stunden wechselseitig geführt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.