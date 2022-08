Unfall am Berner Helvetiaplatz – Velofahrerin von Auto erfasst und verletzt – Autolenker flüchtet Beim Rechtsabbiegen erfasste am Freitagnachmittag ein Auto auf dem Helvetiaplatz eine Velofahrerin. Diese wurde verletzt, das Auto setzte seine Fahrt fort.

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Berner Helvetiaplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine Velofahrerin wurde von einem Auto erfasst und stürzte. Sie begab sich zur Behandlung ins Spital. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mit.

Demnach fuhr die Velofahrerin kurz vor 16:30 Uhr über die Kirchenfeldbrücke und wollte auf dem Helvetiaplatz rechts in die Bernastrasse einbiegen. Beim Abbiegen wurde sie von einem roten Auto erfasst, das in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zur seitlichen Kollision. Die Velofahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Das in den Unfall verwickelte Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Monbijoubrücke fort.

Weshalb es zur Kollision kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere ruft sie auch die Lenkerin oder den Lenker des beteiligten Autos sowie eines dahinter fahrenden Velos dazu auf, sich unter 031 638 81 11 zu melden.

