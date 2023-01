Unfall in Lützelflüh-Goldbach – Velofahrerin von Auto angefahren In Lützelflüh-Goldbach ist am Donnerstag eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.



Am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr wurde eine Velofahrerin auf der Bahnhofstrasse in Lützelflüh-Goldbach von einem Auto angefahren. Sie verletzte sich dabei leicht und ging selbstständig in ärztliche Behandlung.

Ein ihr entgegenkommendes schwarzes Auto sei auf der Bahnhofstrasse auf der Höhe der Tankstelle links abgebogen und erfasste dabei die Velofahrerin, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Der Lenker des Autos habe mit der Frau gesprochen, sei aber anschliessend weitergefahren.

Die zwei betroffenen Personen hätten ihre Kontaktangaben nicht ausgetauscht. Die Polizei sucht zu diesem Ereignis Zeuginnen und Zeugen.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.