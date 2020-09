Polizei sucht Zeugen – Velofahrerin verletzt sich bei Sturz Am Dienstag ist in Biel eine 43-jährige Radfahrerin gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Dienstagnachmittag fanden Passanten auf auf der Marcelin-Chipot-Strasse in Biel eine verletzt am Boden liegende Velofahrerin. Die Frau musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war die 43-jährige Velofahrerin um etwa 16.50 Uhr vom Robert-Walser-Platz her in Richtung Nidau losgefahren. Kurz darauf kam die Frau auf der Marcelin-Chipot-Strasse aus nicht bekannten Gründen zu Fall.

Die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

