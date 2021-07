Bubenbergplatz war gesperrt – Velofahrerin stürzt und wird von Anhänger überrollt In der Nacht auf Dienstag ist es in Bern zu einem Unfall zwischen einem Velo und einem Lieferwagen mit Anhänger gekommen. Die Velolenkerin wurde schwer verletzt.

Am Dienstag kurz vor 3 Uhr geriet am Bubenbergplatz in Bern eine Velofahrerin zwischen einen Lieferwagen und dessen Anhänger. Die Frau stürzte, wurde vom Anhänger überrollt und musste schliesslich schwer verletzt ins Spital transportiert werden. Der Bubenbergplatz war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hat sie Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen seien beide, Velolenkerin und Lieferwagen, vom Bahnhofplatz in Richtung Schanzenstrasse unterwegs gewesen. Noch ist unklar, warum die Frau vor den Anhänger geriet.

mb

