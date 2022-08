Unfall in Studen – Velofahrerin nach seitlicher Kollision mit Auto verletzt

Am Mittwochnachmittag kam in Studen eine Velofahrerin nach einer Kollision mit einem Auto zu Fall und wurde dabei verletzt. Die Person, die am Steuer sass, beging Fahrerflucht.





Bei der Kantonspolizei Bern ging am Mittwoch kurz vor 15.50 Uhr die Meldung ein, dass sich in Studen auf der Hauptstrasse ein Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Velo ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine Velofahrerin auf der Hauptstrasse in Richtung Wydenplatz, als es auf Höhe der Hausnummer 60 zu einer seitlichen Kollision mit Auto kam, das in die gleiche Richtung fuhr.

Die Velofahrerin stürzte zu Boden und wurde dabei verletzt. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Das in den Unfall verwickelte Auto – oder mutmasslich ein Lieferwagen – hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Wydenplatz fort, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen schreibt.



Die Kantonspolizei Bern sucht Zeuginnen und Zeugen: 032 324 85 31

sih/pkb

