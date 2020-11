Auto kollidierte mit Fahrrad – Velofahrerin bei Unfall in Köniz schwer verletzt Am Dienstagnachmittag kam es in Köniz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo. Die Velofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 16.20 Uhr. Auf der Wabersackerstrasse war ein Auto unterwegs. Als dieses im Begriff war, nach links in die Schwarzenburgstrasse einzubiegen, kam es aus ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem Velo, das auf der Schwarzenburgstrasse in Richtung Liebefeld fuhr.

Die Velofahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen wurde sie mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Autolenkerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué schreibt.

Die Schwarzenburgstrasse wurde während den Arbeiten vor Ort kurzzeitig vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Köniz geregelt.

chh/sda