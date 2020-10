Mit Rega ins Spital geflogen – Velofahrerin bei Unfall im Berner Jura verletzt Auf der A16 bei Péry-La Heutte ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Zwei Velos fuhren hintereinander in Richtung Biel, touchierten sich und stürzten. Eine Velofahrerin wurde verletzt und ins Spital geflogen.

Am Freitagvormittag kam es im Tunnel 6 der A16 (Transjurane) bei Péry-La Heutte zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Velos.

Kurz vor 10.45 Uhr fuhren zwei Velolenkende gemeinsam hintereinander in Richtung Biel. Aus ungeklärten Gründen touchierten sich dabei die beiden Velos, wonach beide Velolenkenden zu Fall kamen. Beim Sturz wurde die Lenkerin des hinteren Velos verletzt. Sie musste mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die A16 auf dem betroffenen Abschnitt während rund einer Stunde komplett gesperrt werden. Anschliessend konnte der Verkehr auf einer Fahrspur wiederaufgenommen werden. Die Unfallarbeiten dauerten jedoch noch bis in den Nachmittag hinein an, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag berichtete.

chh/pd