Auf dem Nordring in Bern – Velofahrer von Lieferwagen angefahren Am Freitagmorgen sind in Bern ein Lieferwagen und ein Fahrrad zusammengestossen. Der Fahrradlenker musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Freitag gegen 10 Uhr kam es auf dem Nordring in Bern zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein Lieferwagen vom Schulweg herkommend geradeaus in Richtung Breitenrainstrasse weiterzufahren, als zeitgleich ein Fahrradfahrer auf dem Nordring in Richtung Innenstadt fuhr.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es zur Kollision, der Fahrradlenker stürzte und wurde dabei verletzt. Er wurde durch mehrere Ersthelfer, darunter zwei zufällig anwesende Angehörige der Militärpolizei, betreut und danach mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Lenkerin des Lieferwagens blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

PD/flo

