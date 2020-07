Unfall im Berner Jura – Velofahrer von Auto erfasst und schwer verletzt Am Samstagnachmittag ist in Tramelan ein Velo mit einem Auto zusammengestossen. Der Fahrradlenker musste ins Spital geflogen werden.

Im bernjurassischen Tramelan verunfallte am Samstag ein Velofahrer. Foto: zvg / Gemeinde Tramelan

Ein Velofahrer ist am Samstagnachmittag in Tramelan von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, wie sie am Sonntag mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen war ein Auto auf der Grand-Rue in Richtung Les Reussilles unterwegs, als sich der Velofahrer aus der entgegengesetzten Richtung näherte und nach links in eine Seitenstrasse abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision. Die Rega flog den Schwerverletzten ins Spital.

( SDA / mb )