Unfall in Herzogenbuchsee – Velofahrer verstirbt nach Kollision mit Auto Am Donnerstagnachmittag ist auf der Wangenstrasse ein Radfahrer tödlich verunglückt.

In Herzogenbuchsee ereignete sich am Donnerstag um zirka 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern meldete, kam es auf der Wangenstrasse zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velo. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort sei der verletzte Velolenker bereits durch Passanten und ein Ambulanzteam erstversorgt worden, heisst es in der Mitteilung.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 63-jährige Autolenkerin auf der Wangenstrasse in Richtung Wanzwil. Im Bereich der Verzweigung mit dem Bleicheweg sei es zur Kollision mit dem 81-jährigen Velofahrer gekommen, wobei dieser verletzt worden sei. Für den Transport ins Spital wurde ein Helikopter der Rega aufgeboten. Der Schweizer aus dem Kanton Bern wurde jedoch so schwer verletzt, dass er später seinen Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Wangenstrasse auf dem betroffenen Abschnitt während mehreren Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Buchsi-Oenz wurde eine Umleitung eingerichtet. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen.

