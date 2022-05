Rettungseinsatz in Heimberg – Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall schwer Am Sonntagnachmittag ist in Heimberg ein Velofahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Unfall wird untersucht.

In Heimberg kam es zu einem Velounfall (Symbolbild). Foto: Celia Nogler

Die Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag um 14.15 Uhr über einen schwer verletzten Velofahrer in Heimberg informiert. Gemäss ersten Erkenntnissen war dieser auf dem Bäumbergweg in Richtung Heimberg unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Einmündung «Räbacher» stürzte. Er wurde schwer verletzt.

Nach der Erstbetreuung durch Drittpersonen wurde er von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung schreibt. Die Strasse war für die Dauer der Unfallarbeiten kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

