Unfall in Worb – Velofahrer kollidierte mit einem Auto Nach einer Kollision mit einem Auto ist ein Velofahrer am Dienstagmorgen in Worb verletzt worden. Der Verkehr musste für rund zwei Stunden wechselseitig geführt werden.

Am frühen Dienstagmorgen war die Rubigenstrasse in Worb wegen eines Unfalls zwischenzeitlich komplett gesperrt. Ein Velofahrer war um zirka 7 Uhr von der Beitenwilstrasse, von Vielbringen herkommend, auf die Rubigenstrasse abgebogen, teilt die Kantonspolizei mit. Dort kollidierte er mit einem Auto, das von Worb her in Richtung Beitenwil unterwegs war. Er kam auf der Gegenfahrbahn unter einem Lieferwagen, der bereits abgebremst hatte, zu liegen.

Der Velofahrer musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Verkehr musste während den Unfallarbeiten für rund zwei Stunden wechselseitig geführt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

ngg/pkb

