Unfall in Gündlischwand – Velofahrer nach Überholmanöver schwer verletzt Am Sonntag ereignete sich ein Unfall zwischen einem Auto und einem Velo. Der Velolenker verletzte sich dabei schwer und wurde ins Spital geflogen. pkb

Am Sonntag um 16.45 Uhr ist der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Gündlischwand gemeldet worden. «Gemäss ersten Erkenntnissen fuhren ein Auto und ein Velo hintereinander auf der Hauptstrasse in Richtung Zweilütschinen. Als das Auto im Begriff war, den Velofahrer zu überholen, kam es auch noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision», teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

Mit der Rega ins Spital

In der Folge sei der Velofahrer zu Boden gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde zunächst von Drittpersonen erstversorgt, danach von einem Ambulanzteam medizinisch betreut und schliesslich von einer Rega-Crew ins Spital geflogen.

Während den Unfallarbeiten wurde der betroffene Strassenabschnitt durch die Feuerwehr Wilderswil während rund 45 Minuten komplett gesperrt, danach wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Zur Klärung der Umstände und der Unfallursache hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.

