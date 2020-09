Unfall in Ostermundigen – Velofahrer nach Sturz verletzt Am Montagnachmittag ist in Ostermundigen ein 81-jähriger Fahrradfahrer gestürzt. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital transportiert.

Gegen 17 Uhr am Montag wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass auf der Bernstrasse in Ostermundigen ein verletzter Velofahrer am Boden liege. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war er von der Umfahrungsstrasse in Richtung Steingrübliweg abgebogen, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte.

Der 81-Jährige musste in kritischem Zustand ins Spital gefahren werden. Zur Klärung der Umstände hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

mb/pd