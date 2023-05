Rega-Einsatz am Bielersee – Velofahrer nach Sturz in Vinelz schwer verletzt Ein Mann musste am Samstag in Vinelz schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden, nachdem er mit dem Velo verunfallt war.

In Vinelz am Bielersee ist am Samstagnachmittag ein Velofahrer verunfallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

Der Velofahrer war um 15:40 Uhr auf der Gasse in Richtung Lüscherzstrasse unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 19 stürzte. Vor dem Eintreffen der Rega leisteten Drittpersonen sowie ein Ambulanzteam erste Hilfe.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist unklar. Die Polizei sucht deshalb nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.