Polizei sucht Zeugen – Velofahrer nach Sturz in Kehrsatz verletzt Am Mittwochnachmittag ist in Kehrsatz in einem Kreisel ein Velofahrer gestürzt. Er wurde verletzt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr kam es in Kehrsatz im Kreisel auf Höhe der Avia-Tankstelle zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hatte sich ein Velofahrer im Kreisel befunden, als ein schwarzer Audi Kombi von Bern her den Kreisel befuhr. Der Velofahrer stürzte, warum ist noch unklar.

Das Auto verliess den Kreisel gemäss Zeugenaussagen über die Bernstrasse und fuhr in Richtung Kehrsatz weiter. Der Velofahrer wurde beim Sturz verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die Lenkerin oder der Lenker des genannten schwarzen Autos, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske