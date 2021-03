Trams verkehren wieder – Velofahrer nach Unfall mit Tram im Spital In Bern stiessen am Dienstagmorgen ein Tram und ein Radfahrer zusammen. Der Tramverkehr zwischen Bahnhof und Europaplatz war vorübergehend unterbrochen.

Am Dienstag kurz vor 7.50 Uhr ist in Bern ein Velofahrer mit einem Tram zusammengestossen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war der Radfahrer vom Loryplatz herkommend auf der Effingerstrasse unterwegs, als er auf Höhe der Frauenklinik links abbiegen wollte und es zur Kollision mit einem Tram kam, das in dieselbe Richtung fuhr.

Der Mann wurde dabei verletzt und musste ins Spital transportiert werden. Im Tram wurde nach aktuellen Kenntnissen niemand verletzt. Die Umstände des Unfalls werden noch untersucht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der Verkehr auf der Effingerstrasse stadteinwärts ab dem Loryplatz umgeleitet werden. Zudem war der Tramverkehr zwischen Bahnhof und Europaplatz bis kurz vor 9 Uhr unterbrochen:

mb