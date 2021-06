Schwer verletzt ins Spital – Velofahrer in Aarberg angefahren Am späten Freitagnachmittag stiessen in Aarberg ein Auto und ein Velofahrer zusammen. Der Unfall wird untersucht.

Kurz nach 16.30 Uhr am Freitag ereignete sich in Aarberg ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, bog ein Velofahrer auf Höhe der Hausnummer 1 in die Lyss-Strasse ein und wurde aus noch zu klärenden Gründen von einem Auto, das in Richtung Lyss unterwegs war, erfasst. Der Velofahrer kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Verkehr musste während rund 20 Minuten wechselseitig geführt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen bis zur Autobahn A6. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

mb

