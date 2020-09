Unfall in Ostermundigen – Velofahrer im Spital gestorben Nach einer Woche im Spital ist ein 79-jähriger Mann gestorben. Er war in Ostermundigen mit dem Velo gestürzt.

Mitte September verunfallte der Velofahrer in Ostermundigen, nun ist er am Montag im Spital verstorben. Ein medizinisches Problem stehe als Unfall- und Todesursache im Vordergrund, so die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland in einer Medienmitteilung.

Am 21. September hatte ihn ein Ambulanzteam direkt von der Unfallstelle auf der Bernstrasse in Ostermundigen in kritischem Zustand ins Spital gefahren. Der 79-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Dritteinwirkung gestürzt, als er mit dem Velo unterwegs war.

pd/jek