Gafner-Kreuzung in Thun – Velofahrer gerät unter Lastwagen Am Montagnachmittag ist es in Thun zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Velo gekommen. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Kurz nach 13.10 Uhr am Montagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es bei der sogenannten Gafner-Kreuzung in Thun zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Velo gekommen und dabei eine Person verletzt worden sei. Laut einer Mitteilung der Kapo fuhr ein Lastwagen auf der Frutigenstrasse vom Zentrum herkommend in Richtung Dürrenast. «In der Gafner-Kreuzung beabsichtigte der Lastwagenlenker, nach rechts auf die Talackerstrasse abzubiegen», heisst es. Aus noch zu klärenden Gründen sei es zum Zusammenstoss mit einem Velofahrer gekommen, der in die gleiche Richtung fuhr.

«Der Velofahrer wurde schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gefahren werden», schreibt die Kapo. Wie ein Augenzeuge gegenüber dieser Zeitung berichtete, lag das Velo unter dem rechten Vorderrad des Lastwagens. Während den Unfallarbeiten auf dem Strassenabschnitt kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

pkb